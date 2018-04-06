محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، لاستقبال أعياد شم النسيم، مؤكدا رفع مستوى الخدمات كافة ومتابعة أداء جميع المرافق، خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وتستقبل أعداد هائلة من الزائرين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، موجهاً رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لرفع الإشغالات المخالفة بنهر الطريق والأرصدة، فضلا عن توفير سيارتين قلاب ولودر ضمن حملات شرطة المرافق خلال فترة الأعياد.