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الوطن

"صحة" جنوب سيناء تتابع الكشف عن فيروس سي بمدينة أبورديس

منذ 4 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"صحة" جنوب سيناء تتابع الكشف عن فيروس سي بمدينة أبورديس

العيادة المتنقلة

تابعت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم، إجراءات المسح الشامل للفحص والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس سي بمدينة أبورديس حيث تم غعداد عيادة متنقلة للتمركز بجوار مستشفى أبورديس.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن عمليات الكشف والتحاليل وقياس الوزن والضغط والطول تتم بالمجان من خلال بطاقة الرقم القومي، افتا إلى أن سيارات العيادات المتنقلة متواجدة يوميا بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءا أمام بوابة استقبال المستشفى أبورديس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة عبر تصريحات صحفية، أنه في حالة تأكيد التحاليل الطبية الإصابة بالفيروس يتم إدراجهم ضمن الكشوف الخاصة لعلاج فيروس سي، مشيرا إلى أنه يتم تجميع جميع الحلات في كشوفات خاصة لإرسالها يوم الخميس من كل أسبوع لوزارة الصحة حتى يتم تحديد عدد الحالات المصابة بالفيروس وإدراجها ضمن الحالات التي لابد من خضوعها للعلاج.

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