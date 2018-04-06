جورج وسوف في مؤتمره الصحفي من طابا: "بعشق مصر والمصريين"

أقامت مجموعة طابا هايتس مؤتمرًا صحفيًا لسلطان الطرب جورج وسوف حضره عدد من الإعلامين المصريين الذين عبروا عن سعادتهمم بوجود "وسوف" الذي رد على أسئلتهم خلال المؤتمر بكل حب وتقدير رغم اختفائه عن الإعلام.

بدء المؤتمر بكلمه من السيد عماد الطرابيشي مدير مجموعة طابا هايتس التابعة لشركة أوراسكوم للعقارات والتنمية، وممثل المالك السيد سميح ساويرس، بترحيبه بسلطان الطرب جورج وسوف الذي يتشرف بوجوده في منتجع طابا هايتس، وعلى دعمه لتنشيط السياحة ومشاركته بالحفل الذي سيحضره عدد كبير من جمهوره الذي جاء من كافة البلاد العربية، لتصل بالفعل الرسالة الحقيقية للعالم وهي أن مصر وطابا التي تمثل قطعة هامة منها هي بلد الأمن والأمان، كما أكد أنها لن تكون فقط المرة الأولى لأبي وديع وإنما ستتكرر حفلاته كثيرًا وسيشارك في احتفالات ومهرجانات طابا والتي تهدف دائمًا إلى تنشيط السياحة وعودة طابا على قمة خريطة السياحة العالمية.

وقال النجم جورج وسوف الشهير بسلطان الطرب أبو وديع خلال المؤتمر الصحفي لحفله ضمن فعاليات مهرجان طابا للأغنية "أنا بموت في مصر والمصريين وبحبهم بعد أكثر ماهم يحبوني، وأشعر بمحبتهم الغالية عندما ينادوني "ويقولولي أبو وديع ياعمهم"، وهذا أمر يسعدني جدًا ويفرح قلبي"، مضيفًا أن طابا أرض مصرية وعربية ولها مكانة خاصة في قلبه وهو دائما يسعد بالغناء في مصر.

أما عن أعماله الفنية أشار أبو وديع إلى أنه في الفترة المقبلة يقدم عدد من الأغنيات الجديدة ولكن للديجيتال وليست في ألبوم، موضحًا أن الاتجاه كله في ناحية الديجيتال ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، مضيفًا أن هذه الأيام الألبومات ليست مسموعة لأن الجمهور أصبح يستمع للأغنيات على اليوتيوب وصفحات النجوم على السوشيال ميديا لأنها أسرع.

وأضاف جورج وسوف أنه يتمنى الخير لغيره معترفا أن الله أعطى له أكثر مما يستحق، وعن الأصوات التي يجب أن يستمع إليها وتحديدا الفنانين الذين يغنوا أغانيه في حفلاتهم وآخرهم شيرين عبدالوهاب قال وسوف إن شيرين فنانة لديها إحساس، مؤكدًا أنه يحب كل من هو فنان ويحب فنه، مؤكدًا أنه لا يحب المطرب الذي يقلده، واختتم حديثه بالمؤتمر إلى أنه عاش ليغني وأن الله خلقه من أجل الغناء فقط.

ويثبت مهرجان طابا هايتس للعام الثاني على التوالي نجاحه وقدرته على استقطاب كبار نجوم الوطن العربي بعد أن ولدت بينهم الثقة في كل مايروه من تجهيزات واستعدادات تقدمها الشركة، حيث يشرف على تنظيم المهرجان عماد الطرابيشي مدير مجموعات طابا هايتس وممثل المالك، ومن تنظيم منظم الحفلات هاني حسن الذي أجرى تعاقدات مع كافة النجوم وكذلك تجهيزات المسرح، ومن المتوقع أن يحضر حفل وسوف عدد كبير من الجماهير العربية، وكذلك من جمهوره المصري الذي يعشقه ويعشق صوته فهو له مكانه مميزة داخل قلوب المصريين تجعلهم يأتون إليه من شمالها وجنوبها لتحشد حفلاته عدد كبير من محبي "أبو وديع".