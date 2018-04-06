مدير أمن الدقهلية يتفقد تأمين الكنائس في "الجمعة العظيمة"

تفقد اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، اليوم، ورافقه العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، والقيادات الأمنية، محيط الكنائس في مدينتي المنصورة وطلخا بمناسبة احتفال الأقباط بـ"الجمعة العظيمة"، وهي التي تسبق عيد "القيامة" المجيد.

واطمئن مدير الأمن على استعداد القوات في محيط كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل في مطرانية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، وكنيسة شارع بورسعيد، وكنيسة طلخا.

وشدد حجي على القوات بالحيطة والحذر واليقظة الشديدة، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة في الكنائس ومحيطها وتشغيل البوابات الإلكترونية وتعرض جميع المترددين علي الكنائس للتفتيش.