عاجل| استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

صرحت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد طفل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وذلك حسبما افادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 250 آخرين بالنيران الإسرائيلية في قطاع غزة أثناء مسيرات العودة التي نظمت بمناسبة "جمعة الكاوتشوك".

وذكرت الوزارة أن عددا من المتظاهرين الفلسطينيين تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء المسيرات في الضفة الغربية، وخاصة في رام الله ونابلس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

ووصل بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بالنيران الإسرائيلية خلال أسبوع إلى 22 شخصا.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تستخدم الطائرات لرمي المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.