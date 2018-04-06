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الوطن

ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد السعودي الخميس المقبل

منذ 24 دقيقة
كتب: أ ف ب
ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد السعودي الخميس المقبل

ولي العهد السعودي

سيستقبل الملك فيليبي السادس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس المقبل، في مدريد بحسب أجندة الأسرة المالكة الإسبانية، في زيارة تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ويتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان، الأحد المقبل، إلى فرنسا حيث يبقى حتى الثلاثاء بعد جولة في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر استمرت أسابيع التقى خلالها رؤساء المؤسسات ووقع عقودا لتشجيع الاستثمارات في البلاد.

بحسب صحيفة "ال باييس" الإسبانية ستوقع الرياض عقدا لشراء خمس سفن حربية خلال الزيارة لإسبانيا بقيمة ملياري يورو، واتفاقات ثنائية أخرى.

والصفقة لبيع السفن الحربية التي يتم التفاوض بشأنها منذ عامين، تتعرض لانتقادات شديدة من مجموعة منظمات غير حكومية في إسبانيا، منها العفو الدولية وأوكسفام وجرينبيس، التي تعتبر أنه يمكن استخدامها في النزاع في اليمن حيث تشن السعودية منذ 2015 حملة عسكرية دامية.

وتقيم أسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس، والد الملك الحالي الذي حكم البلاد من 1975 إلى 2014. وكان صديقا للملك الراحل الملك فهد ويبقى اليوم مقربا من شقيقه الملك سلمان.

وكان خوان كارلوس اضطلع بدور حاسم في حصول كونسورسيوم أسباني نهاية 2011 على عقد بقيمة 6,7 مليار يورو لتسيير قطارات سريعة في الصحراء السعودية بين مكة والمدينة.

وبحسب الصحيفة أمضى الملك خوان كارلوس "استراحة" في السعودية قبل عيد الفصح. وكان الملك فيليبي السادس قام بزيارة رسمية للسعودية في كانون يناير 2017.

وتراهن أحواض بناء السفن الإسبانية على صفقة شراء السفن الحربية التي ستتيح توظيف "أكثر من ألفي شخص لسنوات" بحسب نقابة في القطاع.

وأسبانيا سابع دولة تصدر الأكثر أسلحة تقليدية، وشهدت زيادة في مبيعاتها إلى الخارج بـ55% بين 2006-2010 و2011-2015 بحسب مجموعة الأبحاث والإعلام حول السلام والأمن ومقرها بروكسل".

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