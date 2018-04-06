مصرع جندي إيطالي في تحطم مروحية بالبحر المتوسط

لقي جندي إيطالي مصرعه، اليوم، بتحطم مروحية للبحرية الإيطالية في البحر المتوسط أثناء مناورات عسكرية.

وذكرت البحرية الإيطالية في بيان لها أنّ المروحية من طراز SG 212"، تحطمت بالقرب من سفينة بورسيني أثناء مناورات عسكرية.

وأشار البيان إلى أنهم يحققون في أسباب الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن مصادر في البحرية الإيطالية، أن طاقم المروحية المتحطمة يتألف من 5 أشخاص، لقي أحدهم مصرعه، وأشارت إلى أنّ الحالة الصحية للأشخاص الأربعة الباقين مستقرة.