تسجيل الدخول

الوطن

مصرع جندي إيطالي في تحطم مروحية بالبحر المتوسط

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
مصرع جندي إيطالي في تحطم مروحية بالبحر المتوسط

صورة أرشيفية

لقي جندي إيطالي مصرعه، اليوم، بتحطم مروحية للبحرية الإيطالية في البحر المتوسط أثناء مناورات عسكرية.

وذكرت البحرية الإيطالية في بيان لها أنّ المروحية من طراز SG 212"، تحطمت بالقرب من سفينة بورسيني أثناء مناورات عسكرية.

وأشار البيان إلى أنهم يحققون في أسباب الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن مصادر في البحرية الإيطالية، أن طاقم المروحية المتحطمة يتألف من 5 أشخاص، لقي أحدهم مصرعه، وأشارت إلى أنّ الحالة الصحية للأشخاص الأربعة الباقين مستقرة.

أخبار متعلقة

تفاصيل سقوط طائرة تركية "خاصة" في إيران

تفاصيل سقوط طائرة تركية "خاصة" في إيران
طائرة تجسس أمريكية تراقب السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط

طائرة تجسس أمريكية تراقب السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط
سقوط طائرة حربية روسية في البحر المتوسط قبالة سوريا

سقوط طائرة حربية روسية في البحر المتوسط قبالة سوريا
عاجل| سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلاد

عاجل| سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلاد

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

تكريم طلاب متحدي الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى بجامعة المنيا

تكريم طلاب متحدي الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى بجامعة المنيا

"تعليم مطروح": استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

"تعليم مطروح": استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه ببني سويف

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه ببني سويف

ضبط عاطل بحيازته 10 آلاف قرص مخدر في مدينة نصر

ضبط عاطل بحيازته 10 آلاف قرص مخدر في مدينة نصر

بالفيديو| صور وفيديوهات جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

بالفيديو| صور وفيديوهات جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل