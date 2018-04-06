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الوطن

ضبط سيدة تدير مسكنها لأعمال الدعارة مقابل 500 جنيه في الغردقة

منذ 41 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
ضبط سيدة تدير مسكنها لأعمال الدعارة مقابل 500 جنيه في الغردقة

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الآداب في البحر الأحمر، من ضبط سيدة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب بمدينة الغردقة.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة، مفادها قيام المدعوة "ولاء. م."، ومقيمة بالشقة خاصتها والمستأجرة على نظام المفروش بمنطقة القيادات بالغردقة، وموطنها الأصلي المنصورة، والسابق ضبطها في عدد 4 قضايا  وهي آداب عامة، وسرقة متجر، وسرقة، وآخرهم القضية رقم 12984/2010 جنح أول المنصورة، سرقة، بممارسة أعمال الدعارة السرية بمقابل أجر مادي 500 جنية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرئد شريف خليل، وكيل مباحث الآداب، من ضبطها حال ممارستها الدعارة مع المدعو "ش. ج."، بدون عمل، ومقيم في الدهار ثان الغردقة، وذلك بالشقة سالفة الذكر.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3201 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

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