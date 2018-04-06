الأردن: الأعياد اليهودية أصبحت تشكل استفزازا

دان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بشكل يومي ضد المسجد الأقصى وخصوصا الاقتحامات الإستفزازية للمتطرفين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف المومني في بيان، الجمعة، أن الأعياد الدينية اليهودية أصبحت للأسف مناسبات لزيادة التوتر في الحرم الشريف من خلال الممارسات المُدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة التي تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأكد وزير الإعلام الأردني أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة على الاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مثلما تمثل مساسا بمشاعر المسلمين في كل مكان.

وشدد على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بضرورة وقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية فورا واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.