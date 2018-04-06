تسجيل الدخول

الوطن

الأردن: الأعياد اليهودية أصبحت تشكل استفزازا

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
الأردن: الأعياد اليهودية أصبحت تشكل استفزازا

المسجد الأقصى-صورة أرشيفية

دان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بشكل يومي ضد المسجد الأقصى وخصوصا الاقتحامات الإستفزازية للمتطرفين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف المومني في بيان، الجمعة، أن الأعياد الدينية اليهودية أصبحت للأسف مناسبات لزيادة التوتر في الحرم الشريف من خلال الممارسات المُدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة التي تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأكد وزير الإعلام الأردني أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة على الاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مثلما تمثل مساسا بمشاعر المسلمين في كل مكان.

وشدد على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بضرورة وقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية فورا واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.

أخبار متعلقة

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
27 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

27 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
مواجهات جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء على أطفال

مواجهات جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء على أطفال
200 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

200 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

اسرائيل تسعى لإغلاق حسابات بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة

اسرائيل تسعى لإغلاق حسابات بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة

مصطفى بكري: محمد صلاح بدأ حياته بـ500 جنيه في نادي طنطا

مصطفى بكري: محمد صلاح بدأ حياته بـ500 جنيه في نادي طنطا

7 شهداء و 1070 إصابة في جمعة "الكاوتشوك"

7 شهداء و 1070 إصابة في جمعة "الكاوتشوك"

"صحة البحر الأحمر" تنشر نصائح تناول الأسماك المملحة في شم النسيم

"صحة البحر الأحمر" تنشر نصائح تناول الأسماك المملحة في شم النسيم

"الدستورية" تنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة.. غدا

"الدستورية" تنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة.. غدا

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل