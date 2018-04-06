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الوطن

مقتل 3 مسلحين في غارة أمريكية استهدفت موقعا لـ"الشباب" في الصومال

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل 3 مسلحين في غارة أمريكية استهدفت موقعا لـ"الشباب" في الصومال

وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"-صورة أرشيفية

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مقتل ثلاثة مسلحين بغارة شنها طيرانها على موقع لحركة "الشباب" الإرهابية في الصومال.

وأشارت القيادة في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن الغارة التي نفذت بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية بالقرب من مدينة جِلِب (370 كلم جنوبي غرب العاصمة مقديشو) أسفرت عن "مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عربة مزودة بمدفع رشاش ثقيل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش في مقديشو وأسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

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