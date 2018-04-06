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الوطن

عاجل| الرئيس الفلسطيني يجدد دعوته لمجلس الأمن بتوفير الحماية لشعبه

اليوم PM 07:41
كتب: عبد الرحمن خالد
عاجل| الرئيس الفلسطيني يجدد دعوته لمجلس الأمن بتوفير الحماية لشعبه

محمود عباس

أفادت قناة "أون لايف" في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجدد دعوته لمجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 في احصائية غير نهائية.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان 1070 مواطنا وصلوا الى المستشفيات والرعاية الاولية والنقاط الطبية منها 551 مصابا في الرعاية والنقاط الطبية و 442 مصابا في مستشفيات الوزارة و77 في المستشفيات الاهلية ومن الاصابات 12 سيدة و 48 طفلا.

ووصفت 25 إصابة بالخطيرة و239 بالمتوسطة و156 بالطفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

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