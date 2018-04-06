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فرنسا: سندعم انضمام دول غربي البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

منذ 48 دقيقة
كتب: وكالات
فرنسا: سندعم انضمام دول غربي البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي-صورة أرشيفية

قالت وزيرة الاتحاد الأوروبي الفرنسية، ناتالي لوازو، اليوم الجمعة، إن بلادها ستدعم انضمام دول غربي البلقان إلى الاتحاد القارّي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقدته مع وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتية، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، في العاصمة "زَغرب".

وأضافت "لوازو" إن باريس ستدعم ذلك التوجه خلال قمة لزعماء الاتحاد وغربي البلقان، المقررة في 17 مايو المقبل، بالعاصمة البلغارية صوفيا،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتابعت أنها بحثت مع "بوريتش" سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي ومسألة استقرار جنوب شرق أوروبا.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن انضمام دول غربي البلقان يحظى بأهمية كبيرة، وأن عددًا من الخطوات سيتم اتخاذها لدعم الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق ذلك في وقت قريب.

من جهتها، أشارت بوريتش أن فرنسا تساعد كرواتيا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك الانضمام إلى منطقة شنغن واليورو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

 

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