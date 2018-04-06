"دعم مصر" يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قدم المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال السويدي في بيان له، اليوم الجمعة: "أتمنى أن يعيد الله هذة الأيام على الأخوة المسيحيين وعلى الشعب المصري جميعًا بمزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب مصر".

وأضاف: "أدام الله على المصريين مسلمين ومسيحيين أعيادهم التي يعبرون فيها عن وحدة النسيج الوطني وعمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصري".

وتابع: "نحن إذ نحتفل بأعيادنا جميعًا، ندعو الله أن يديم علينا المحبة والسلام والأمن والخير لمصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر وشعبها الكريم".