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الوطن

"دعم مصر" يهنئ الأقباط بعيد القيامة

منذ 36 دقيقة
كتب: ولاء نعمة الله
"دعم مصر" يهنئ الأقباط بعيد القيامة

محمد السويدي

قدم المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال السويدي في بيان له، اليوم الجمعة: "أتمنى أن يعيد الله هذة الأيام على الأخوة المسيحيين وعلى الشعب المصري جميعًا بمزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب مصر".

وأضاف: "أدام الله على المصريين مسلمين ومسيحيين أعيادهم التي يعبرون فيها عن وحدة النسيج الوطني وعمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصري".

وتابع: "نحن إذ نحتفل بأعيادنا جميعًا، ندعو الله أن يديم علينا المحبة والسلام والأمن والخير لمصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر وشعبها الكريم".

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