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الوطن

مفتي الجمهورية: لا مانع من تخصيص يوم للاحتفال بالوالدين

منذ 25 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
مفتي الجمهورية: لا مانع من تخصيص يوم للاحتفال بالوالدين

د.شوقي علام - مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن "فضل الأم والأب على أبنائهما عظيم، فهما سبب لوجودنا في الحياة".

وأكد مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف"، أنه لا مانع شرعًا من تخصيص يوم للاحتفال والاحتفاء بالوالدين، ولا يوجد نص شريف يمنع ذلك، ومن يستشهد على عدم جواز ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فهذا ليس دليلًا على المنع؛ لأنه لم يرد نص ينهى عن ذلك، بل الترك هنا فيه دليل على الإباحة.

واستشهد المفتي بمشاهدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للأحباش وهم يحتفلون بأعيادهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: "أليس هذا دليلاً على مشروعية الاحتفال بعيد الأم".

وأشار إلى أن الدين الإسلامي وكل الرسالات السماوية أوصت الأبناء بطاعة الآباء وحسن معاملتهم، حيث إن التذكير ببر الوالدين جاء في القرآن مقرونًا بعبادة الله تعالى؛ فقال سبحانه وتعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"؛ فاقتران برهما بالعبادة دليل على عظم وأهمية هذا التكليف، وعلينا أن نضع هذا التكليف الإلهي موضع الأهمية.

 

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