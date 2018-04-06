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الوطن

السبسي: تونس ماضية في استقلالها رغم المشككين

منذ 49 دقيقة
كتب: وكالات
السبسي: تونس ماضية في استقلالها رغم المشككين

الرئيس التونسي-الباجي قائد السبسي-صورة أرشيفية

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده فخورة بنضالها واستقلالها وإنجازاتها خلال العقود الماضية رغم وجود المشككين.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، في مدينة المنستير شرقي تونس، بمناسبة الذكرى الـ 18 لرحيله، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وقال السبسي، إن "تونس ستواصل النضال، وتقدم الدليل على أنها مفتخرة بنضالها وإنجازاتها واستقلالها في العقود الماضية رغم أنه هناك من لا يزال يشكك في استقلالها (عن المستعمر الفرنسي 1881 ـ 1956)".

وشدد السبسي على أن "بلاده تواصل ما بدأه الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة، في النهوض بالمرأة".

وأضاف أن "المرأة سترث قريبا مثل الرجل".

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