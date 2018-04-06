بالفيديو| رئيس "اللعبات الإلكترونية" يكشف سر تسمية "الحوت الأزرق"

قال شريف عبدالباقي، رئيس اتحاد اللعبات الإلكترونية، إن "الحوت الأزرق" ليست لعبة تقليدية، لكنها تطبيق يتم تداوله على الهواتف المحمولة حتى يتمكن مؤسس اللعبة من السيطرة على المشاركين فيها، اعتمادًا على صغر سنهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، أن مؤسس اللعبة اختار اسم الحوت، لأن الحوت اشتهر بأنه يُقدم على الانتحار، وهذا غير صحيح، موضحًا أنه يتعايش من خلال الموجهات الكهرومغناطيسية، لكن التكنولوجيا جعلت الآلات البحرية تُصدر موجات كهرومغناطيسية خاصة بها للتشويش على الموجات الطبيعية للحيتان، ما يُجبرهم على الخروج على الشاطئ، ما يتسبب في نفوقهم، وهذا يشبه ما يحدث للأطفال والمراهقين المُستقطبين من قِبل مؤسس اللعبة.

وأردف أن مؤسس اللعبة يشترط أن يُرسل له المشتركين في اللعبة حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال كل المعلومات والصور التي تتعلق بحياتهم الشخصية لكي يتمكن من السيطرة عليه بطريقة علمية.

وأوضح أنه تم القبض على مؤسس اللعبة والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، حيث كان يهدف إلى تخليص المجتمعات من البشر، الذي رآهم غير مفيدين للمجتمع، موضحًا: "عاوز يتخلص من الأشخاص اللي ملهمش لازمة زي ما قال".

وأشار إلى أنه من الصعب السيطرة على اللعبة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى أجهزة وامكانيات تكنولوجية غاية في التعقيد.