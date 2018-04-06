تسجيل الدخول

الوطن

تنظيم 3 احتفالات في ليلة شم النسيم بحدائق بورسعيد

منذ 10 دقيقة
كتب: الوطن
تنظيم 3 احتفالات في ليلة شم النسيم بحدائق بورسعيد

صورة أرشيفية

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم، عن تنظيم 3 احتفالات في ليلة شم النسيم.

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم، أن الإحتفالات ستقام بحديقة سعد زغلول في حي العرب، وتحييها فرقة صوت البحر للفن التلقائي والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسي، وبحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم في حي المناخ، وتحييها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، أما الاحتفالية الثالثة ستقام بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات في حي الزهور، وتحييها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشري، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة الثامنة مساء.

أخبار متعلقة

10 شركات صينية في ضيافة جمعية رجال الأعمال الأحد المقبل

10 شركات صينية في ضيافة جمعية رجال الأعمال الأحد المقبل
"رحيم" عن احتفالات شم النسيم: "في زوار بيأكلوا الحيوانات فسيخ ورنجة"

"رحيم" عن احتفالات شم النسيم: "في زوار بيأكلوا الحيوانات فسيخ ورنجة"
"المترو": رحلات إضافية بالخطوط الثلاثة في "شم النسيم"

"المترو": رحلات إضافية بالخطوط الثلاثة في "شم النسيم"
الوادي الجديد تفتح الأندية ومراكز الشباب مجانا في أعياد شم النسيم

الوادي الجديد تفتح الأندية ومراكز الشباب مجانا في أعياد شم النسيم
"أمن الوادي الجديد" يرفع درجة الاستعدادات لتأمين احتفالات "شم النسيم"

"أمن الوادي الجديد" يرفع درجة الاستعدادات لتأمين احتفالات "شم النسيم"

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل