تنظيم 3 احتفالات في ليلة شم النسيم بحدائق بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم، عن تنظيم 3 احتفالات في ليلة شم النسيم.

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم، أن الإحتفالات ستقام بحديقة سعد زغلول في حي العرب، وتحييها فرقة صوت البحر للفن التلقائي والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسي، وبحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم في حي المناخ، وتحييها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، أما الاحتفالية الثالثة ستقام بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات في حي الزهور، وتحييها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشري، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة الثامنة مساء.