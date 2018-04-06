الرئيس العراقي يحذر من التلاعب في الانتخابات

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، اليوم الجمعة، من التلاعب بالانتخابات و"شراء الذمم".

في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، قال علاوي: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه مثل هذه الممارسات"، وأضاف: "لا زلنا نتذكر مصادرة أصواتكم عام 2010 وكيف استغل البعض نفوذه وعلاقته الدولية لتمرير التفافه على الحق"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "لا نبحث عن السلطة والعراق أسمى وأكبر من كل المسميات، وأطلقنا مشروعنا الوطني تحت عنوان (نداء وطن)".

وأشار نائب رئيس الجمهورية: "مشاركتنا في هذه الانتخابات المصيرية تأتي رغم أن قانون الانتخابات فيه العديد من الملاحظات السلبية".

وأكد علاوي أن بعض من تولى المسؤولية في العراق "لم يحمل مشروع بناء الدولة".