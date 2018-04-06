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الوطن

الرئيس العراقي يحذر من التلاعب في الانتخابات

منذ 9 دقيقة
كتب: الوطن
الرئيس العراقي يحذر من التلاعب في الانتخابات

إياد علاوي

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، اليوم الجمعة، من التلاعب بالانتخابات و"شراء الذمم".

في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، قال علاوي: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه مثل هذه الممارسات"، وأضاف: "لا زلنا نتذكر مصادرة أصواتكم عام 2010 وكيف استغل البعض نفوذه وعلاقته الدولية لتمرير التفافه على الحق"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "لا نبحث عن السلطة والعراق أسمى وأكبر من كل المسميات، وأطلقنا مشروعنا الوطني تحت عنوان (نداء وطن)".

وأشار نائب رئيس الجمهورية: "مشاركتنا في هذه الانتخابات المصيرية تأتي رغم أن قانون الانتخابات فيه العديد من الملاحظات السلبية".

وأكد علاوي أن بعض من تولى المسؤولية في العراق "لم يحمل مشروع بناء الدولة".

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