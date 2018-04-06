وزير الكهرباء يصل إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين

وصل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال وزير الكهرباء بمطار الخرطوم الدولي، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، الدكتور معتز موسى، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت وأعضاء السفارة.

وقال شلتوت، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن وزير الكهرباء يعقد، غدًا السبت، جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجال الكهرباء.