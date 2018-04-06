تسجيل الدخول

الوطن

وزير الكهرباء يصل إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين

منذ 9 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
وزير الكهرباء يصل إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين

وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر-صورة أرشيفية

وصل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال وزير الكهرباء بمطار الخرطوم الدولي، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، الدكتور معتز موسى، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت وأعضاء السفارة.

وقال شلتوت، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن وزير الكهرباء يعقد، غدًا السبت، جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجال الكهرباء.

أخبار متعلقة

محمد شاكر: هناك استراتيجية لتصدير الكهرباء للخارج

محمد شاكر: هناك استراتيجية لتصدير الكهرباء للخارج
وزير الكهرباء: إعادة تشغيل محطة

وزير الكهرباء: إعادة تشغيل محطة "بامبيو" بجنوب السودان
وزير الكهرباء: خطة لزيادة الموزعات بتكلفة استثمارية 22.5 مليار جنيه

وزير الكهرباء: خطة لزيادة الموزعات بتكلفة استثمارية 22.5 مليار جنيه
محمد شاكر: الحكومة تهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة

محمد شاكر: الحكومة تهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل