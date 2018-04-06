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الوطن

البيت الأبيض: واشنطن مستمرة في التحضير للقاء "بوتين - وترامب"

منذ 9 دقيقة
كتب: الوطن
البيت الأبيض: واشنطن مستمرة في التحضير للقاء "بوتين - وترامب"

ترامب وبوتين

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن واشنطن مستمرة في العمل لتحضير لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على الرغم من العقوبات الجديدة.

وقالت ساندرس: "كما قال الرئيس، نريد علاقات جيدة مع روسيا، لكن هذا سيعتمد على بعض الإجراءات الروسية، في غضون ذلك، سيواصل الرئيس اتخاذ موقف صارم من روسيا، حتى نرى تنفيذ هذه التغييرات. سنواصل العمل لضمان حدوث اللقاء مع فلاديمير بوتين في وقت ما"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان بوتين وترامب، قد توصلا إلى اتفاق حول إمكانية عقد لقاء بينهما، حيث أعلن البيت الأبيض أن مثل هذا اللقاء يمكن عقده في واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة، قد جددت في وقت سابق من اليوم، قائمة العقوبات المفروضة على روسيا عن طريق إدراج أسماء 38 شركة وشخصية روسية، فيها.

في سياق متصل، صرح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الأمريكي، نهاية مارس الماضي، أن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، لن يؤثر على إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين.

وقال المتحدث للصحفيين، أن قرار طرد الدبلوماسيين "لن يؤثر" على التحضير للقاء محتمل، للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

من جهته قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب، يدركان أهمية الحاجة الماسة للتواصل الشخصي بينهما.

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