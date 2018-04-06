"الري" تنهي مأساة أهالي "قرية راجي" مع "مستنقع" في المحاولة الأخيرة

قال أهالي قرية راجي الشرقية بمحافظة بني سويف، إن المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري، بوزارة الموارد المائية والري، وافق على مطالبهم بإنهاء مأساتهم مع ترعة ري تم ردمها منذ قرابة 30 عاماً لتصبح أشبه بـ"مستنقع"، وأضافوا أن مدين أصدر تعليماته لمسؤولي الري بالمحافظة بشأن إصدار قرارا بكونها من "المنفعة العامة".

وقال عمر الفايد، أحد عواقل القرية، لـ"الوطن"، إن الأهالي طالبوا بحل أزمة "المستنقع" أكثر من مرة دون استجابة، وفي محاولة أخيرة يائسة على حد تعبيره، وجهوا خطاباً للمهنس خالد مدين، ليفاجئوا بتعاونه، وإصدار توجيهات بحل أزمتهم، وتخصيص الأرض لهم.

وأضاف الفايد أن الأراضي عبارة عن مستنقع مردوم منذ قرابة 30 عاماً، بطول بين 250 إلى 300 متراً، والموجود في القطعة رقم 10 بحوض إبراهيم راجي أفندي الغربي بمركز ببا في محافظة بني سويف، بمساحة 4 أفدنة، و20 قراطا من أملاك الدولة.

وأوضح أن "المستنقع" كان يسبب لهم متاعب كثيرة، بعد أن تحول إلى "مقلب قمامة" يجذب النموس والحشرات، ويسبب تلوث المياه، مما أدى لإصابة أهالي القرية بالعديد من الأمراض.

وأشار الفايد، إلى أن الأرض كانت عرضة للتعدي والتأمر عليها من بعض النفوس الضعيفة، لبيعها والإتجار فيها، قبل توجيهات مدين بتخصيص الأراضي للمنفعة العامة للأهالي.