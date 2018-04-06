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الوطن

محافظ بني سويف: تخطينا حاجز تنفيذ 50% بمحور المستشار عدلي منصور

منذ 33 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف: تخطينا حاجز تنفيذ 50% بمحور المستشار عدلي منصور

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أن أهمية محور المستشار عدلي منصور لبني سويف، لما يحققه من مكاسب وعوائد متنوعة وبخاصة في مجال ربط شبكات الطرق، وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية (البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً)، مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاسب الأخرى التي يحققها إنشاء المحور من خلال الإسهام  في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة، خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات  المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.

وأكد محافظ بني سويف إلى أهمية تخفيف المحور من الاختناقات المرورية والحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات داخل مدينة بني سويف ونقل الحركة خارج المدينة، فضلاً عن أن هذا المحور سيترتب عليه أيضاً فصل حركة النقل الثقيل والخفيف، وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للطرق الداخلية، وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنويًا، بالإضافة إلى فائدة أخرى كبيرة تتمثل في تقليل زمن الرحلة، مما يؤدي إلى توفير في معدلات استهلاك الوقود يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون سنويًا.

وأشار حبيب إلى معدلات التنفيذ بالمحور والتي وصلت إلى أكثر من 50% من إجمالي المشروع، الذي يسير بمعدلات إنجاز غير مسبوقة، وبخاصة بعد ضغط برنامج تنفيذه إلى 18 شهرًا، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للانتهاء من المشروع بالجودة المطلوبة وبمعدل إنجاز قياسي .

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