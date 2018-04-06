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الوطن

إطلاق أسماء 3 شهداء للجيش والشرطة على مدارس بمسقط رأسهم في بني سويف

منذ 52 دقيقة
كتب: عمرو رجب
إطلاق أسماء 3 شهداء للجيش والشرطة على مدارس بمسقط رأسهم في بني سويف

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته على إطلاق 3 أسماء لشهداء من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة على مدارس بمسقط رأسهم.

وأشار حبيب، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى إطلاق أسم الشهيد رجب عاطف عبد الرازق، على مدرسة منهرو الإبتدائية الجديدة مركز إهناسيا، واطلاق اسم الشهيد محمد رشدي عبدالشافي على مدرسة الفنت الغربية الإبتدائية مركز الفشن، واسم الشهيد أسامة فراج محمد على مدرسة الزيتون الإعدادية بنين مركز ناصر.

وأكد محافظ بني سويف على أن اطلاق أسماء الشهداء على مدارس وشوارع يأتي تخليداً لذكراهم وتقديراً لما بذله الشهداء من تضحيات  في سبيل الدفاع عن الوطن.

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