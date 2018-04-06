حملات مكثفة بعرب بورسعيد لرفع كفاءة الشوارع قبل شم النسيم

كثف رجال حي العرب ببورسعيد، من أعمال النظافة، ورفع كفاءة الشوارع والحدائق، تمهيدًا لاستقبال احتفالات شم النسيم خاصة على شاطئ البحر، وذلك بإشراف باسم عمر، رئيس حي العرب، بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة، وذلك لرفع كفاءة عدد من الشوارع منهم طرح البحر، وشارع مديرية الزراعة، والشاطئ، وتجريف، ورفع الرمال، والردش، وقص النجيل، في منطقة حي الكويت، ورفع التجمعات، والرد، بشوارع عادل الشربيني، وأسوان، والسلام.

كما جرى تطهير صناديق القمامة، ومحاربة الفئران بشارع نهضة مصر بنطاق حي العرب، والتي يقوم به مركز القوارض والحشرات.

وأكد رئيس حي العرب على استمرار الحملات اليومية لإدارة الإشغالات لإزالة كافة الإشغالات بنطاق حي العرب.