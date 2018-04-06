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الوطن

غلق 35 منشأة طبية خاصة بمركز ببا جنوب بني سويف

منذ 30 دقيقة
كتب: عمرو رجب
غلق 35 منشأة طبية خاصة بمركز ببا جنوب بني سويف

مديرية الصحة ببني سويف

كشفت مديرية الصحة ببني سويف، عن تنفيذ إدارة العلاج الحر بالمديرية قرارات غلق لـ35 منشأة طبية، خاصة بمركز ببا جنوب بني سويف، خلال شهر مارس الماضي.

وقال مصدر، بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد عبد القادر، مدير الإدارة، ومعاونة الدكتورة هايدي محمد، مدير وحدة التفتيش والمتابعة بالإدارة، نفذت قرارات غلق خلال شهر مارس بمركز ومدينة ببا لـ8 معامل تحاليل طبية متنوعة، و25 عيادة خاصة، ومركزا للعلاج الطبيعي، ومركزا للتخاطب، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام من بعضها بالاشتراطات الصحية وشروط مكافحة العدوى.

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