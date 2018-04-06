تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا في اتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيات الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم تدمير الصاروخ بدون وقوع إصابات من الشظايا المتناثرة"، وفقا لـ"سكاي نيوز" الإخبارية

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران".