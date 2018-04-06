تسجيل الدخول

الوطن

تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا في اتجاه السعودية

منذ 31 دقيقة
كتب: الوطن
تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا في اتجاه السعودية

صورة أرشيفية

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيات الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم تدمير الصاروخ بدون وقوع إصابات من الشظايا المتناثرة"، وفقا لـ"سكاي نيوز" الإخبارية

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

 وشدد على أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران".

أخبار متعلقة

السعودية: هجوم الحوثيين على ناقلة نفط محاولة يائسة للتأثير على الملاحة

السعودية: هجوم الحوثيين على ناقلة نفط محاولة يائسة للتأثير على الملاحة
قوات دعم الشرعية باليمن تسقط صاروخ بالستي استهدف مدينة نجران السعودية

قوات دعم الشرعية باليمن تسقط صاروخ بالستي استهدف مدينة نجران السعودية
السعودية تجدد قرضا ممنوحا للبنان بقيمة مليار دولار

السعودية تجدد قرضا ممنوحا للبنان بقيمة مليار دولار
"مشروعات السعودية" تعلن انطلاق أولى رحلات قطار الرياض التجريبية

"مشروعات السعودية" تعلن انطلاق أولى رحلات قطار الرياض التجريبية

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

5 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إجراءك مقابلات العمل

5 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إجراءك مقابلات العمل

باحث علاقات دولية يوضح مصير خوض "دا سيلفا" الانتخابات البرازيلية

باحث علاقات دولية يوضح مصير خوض "دا سيلفا" الانتخابات البرازيلية

تعرف على أكثر اختراع بلا فائدة في العالم

تعرف على أكثر اختراع بلا فائدة في العالم

"حمادة غلاب": رفع الدعم عن الكهرباء خطوة تأخرت 30 عاما

"حمادة غلاب": رفع الدعم عن الكهرباء خطوة تأخرت 30 عاما

ردا على استشهاد 31 فلسطينيا.. أبو يوسف: قضيتنا عادلة ولن تمس بحقوقنا

ردا على استشهاد 31 فلسطينيا.. أبو يوسف: قضيتنا عادلة ولن تمس بحقوقنا

اختيارات الوطن

7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

قبل 14 عاما.. كيف كان شكل أول احتفال بيوم اليتيم في مصر؟

قبل 14 عاما.. كيف كان شكل أول احتفال بيوم اليتيم في مصر؟

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

الأكثر قراءة

عاجل