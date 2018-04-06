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الوطن

"مستقبل وطن" في المنوفية يحتفل بـ"يوم اليتيم"

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود الحصري
"مستقبل وطن" في المنوفية يحتفل بـ"يوم اليتيم"

حزب مستقبل وطن بالمنوفية يحتفل بيوم اليتيم بقاعة سونستا بشبين الكوم

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية، برئاسة مصطفى بسيوني احتفال "يوم اليتيم"، بقاعة سونستا بشبين الكوم، بحضور النائب ماجد أبو الخير نائب الحزب عن بندر شبين الكوم، وأحمد مدين، نائب مركز شبين الكوم، وبمشاركة سوسو بسيوني، أمينة المرأة بالمنوفية، وإيمان الجزيري، سها سليم، حنان شعراوي، مساعدي أمانة المرأة، وعدد من أعضاء، وقيادات الحزب بالمنوفية.

وأكد بسيوني، ضرورة مشاركة الحزب الشارع المصري كافة احتفالاته الاجتماعية، ومشاركة الأيتام يومهم حتى يعلموا أنهم وسط نسيج وطني واحد، وأنهم جزء من المجتمع.

وأضاف أن الحزب سيفعل كافة أماناته خلال الفترة القادمة بمزيد من الفعاليات، والمعارض، للوصول لكافة فئات الشعب في الشارع المنوفي.

 

وأشار ماجد ابو الخير أن الحزب يدعم الأطفال في يومهم وأنه يبذل قصارى جهده لحل أكبر عدد من القضايا التي تشغل دائرته وبحث كافة القضايا الإفريقية خلال الأيام المقبله.

 

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