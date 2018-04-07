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الوطن

إصابة فلاح وزوجته بسبب انهيار حائط بمنزله في المنيا

اليوم AM 04:44
كتب: اسلام فهمي
إصابة فلاح وزوجته بسبب انهيار حائط بمنزله في المنيا

انهيار منزل - أرشيفية

أصيب فلاح وزوجته وأبناء شقيقه، نتيجة إنهيار حائطا بمنزله بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي بانهيار منزل، ووقوع مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن، وسيارات الإسعاف، وتبين أن المنزل ملك (محمد رجب- 35 عامًا- فلاح) والانهيار جاء في حائط بالطابق الثاني، ما أسفر عن إصابته، وزوجته، 21 عامًا، ربة منزل، وإصابة ابنتي شقيقه (دينا- 11 عامًا) و(سحر- 12 عامًا)، وتبين أن الإنهيار جاء خلال رفع مواد بناء للطابق الثالث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم عمل كردون أمني حول المنزل، وتحرر محضرًا بالواقعة.

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