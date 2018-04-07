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الوطن

بالصور| ضبط 33 ألف لتر مياه معدنية وغازية فاسدة في حملة بالغربية

منذ 49 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
بالصور| ضبط 33 ألف لتر مياه معدنية وغازية فاسدة في حملة بالغربية

المضبوطات

تمكنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الشناوي نجم، من ضبط 33 ألف لتر مياه معدنية ومياه غازية داخل مخزنين لشركتين في استاد طنطا.

جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتورة إيمان معتوق مدير عام الوقائي، ورعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وشكلت لجنة إدارة لمراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بطنطا ثان، وبالمرور على أحد المخازن الكائنة بمنطقة استاد طنطا، وسحب عينات لمشروب غازي، تبين أنه غير مطابق للمواصفات ومغشوش وتم ضبط 30693 لتر مياه غازية.

كما تم المرور على إحدى مخازن شركة مياه معدنية مشهورة، وضبط به 2937 لتر مياه معدنية منتهية الصلاحية.

 حررت المحاضر اللازمة، وخوطب حي ثان طنطا، لإصدار قرارا بغلقهما.

 

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