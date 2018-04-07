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الوطن

بعد استئنافها.. كيف تستفيد مصر من السياحة الأوكرانية؟

اليوم AM 04:50
كتب: عبد الحميد جمعة
بعد استئنافها.. كيف تستفيد مصر من السياحة الأوكرانية؟

سائحين

بعد توقف السياحة الأوكرانية لمدة عامين بين القاهرة وكييف، استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات شركة خطوط الطيران الأوكرانية، قادمة من مدينة كييف وعلي متنها 186 سائحا لزيارة الأماكن السياحية، على أن تزداد عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وسألت "الوطن" خبراء سياحيين عن كيفية الاستفادة من السياحة الأوكرانية في مصر، فيقول حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن فتح خطوط الطيران في مطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود الأوكرانية، سيكون له مردودا إيجابيا على السياحة المصرية، وتعتبر دليلا على تحسن الأوضاع الداخلية لمصر.

عودة السياحة الأوكرانية مرة أخرى إلى القاهرة بعد انقطاعها لعامين سوف يؤدي إلى تشجيع جميع دول أوروبا الشرقية على استئناف رحلاتها السياحية لمصر، وفقًا لنحلة، خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أن ذلك سوف يؤدي إلى انتعاشة في الاقتصاد المصري من خلال النفقات المختلفة التي ينفقها السائح.

السائح الأوكراني له برنامج سياحي معين لقضاء الرحلة السياحية، حسبما أوضح نقيب المرشدين السياحيين، حيث يفترض أن تتضمن البرامج زيارة الأماكن السياحية والثقافية منها الشواطئ المصرية مثل البحر الأحمر والأهرامات والمتحف المصري، والمتحف القبطي ومسجد عمر بن العاص والمعبد اليهوي بمصر القديمة.

استئناف رحلات السياحة الأوكرانية سوف تساهم في إدخال العملة الصعبة، ما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري، حسبما ذكر معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، وعضو المجلس الاستشاري للسياحة، علاوة على زيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية المستدامة نتيجة النفقات التي يدفعها السائحين.

استقبال القاهرة سائحين جدد يعني تنشيط السياحة الثقافية، حيث إن الوفود الأوكرانية تهتم بالمناطق الثقافية، حسبما ذكر السيد خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أن السائح الذي يزور القاهرة يعني أنه لديه القدرة على الإنفاق ومدة الإقامة لأيام طويلة، ما يستفيد منه شرائح كثيرة منها السائقين وأصحاب "الحناطير" والمحال التجارية.

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