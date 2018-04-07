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الوطن

بالفيديو| القرموطي يظهر بـ"شال المقاومة" و"كاوتشوك" تضامنا مع فلسطين

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| القرموطي يظهر بـ"شال المقاومة" و"كاوتشوك" تضامنا مع فلسطين

القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، مرتديًا شال المقاومة، وممسكًا بـ"كاوتشوك"، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، إثر استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين في "جمعة الكاوتشوك"، أمسٍ الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي. 

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أرى أن هذا الظهور هو الطريقة المُثلى للتعبير عن نضال وإرادة الشعب الفلسطيني، في التصدي للاحتلال الإسرائيلي". 

وأضاف: "تأكدوا تمامًا أن دور مصر لم يتراجع في القضية الفلسطينية، والدفاع على الأراضي الفلسطينية واجب"، متابعا: "القدس الشرقية عاصمتنا والقدس الغربية عاصمتهم، تغور إسرائيل باللي عاوز تاخده".

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