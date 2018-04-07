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الوطن

مدير أمن المنيا يواصل جولاته التفقدية على كنائس ومطرانيات المحافظة

اليوم AM 06:23
كتب: اسلام فهمي
مدير أمن المنيا يواصل جولاته التفقدية على كنائس ومطرانيات المحافظة

مدير امن المنيا في جولة تفقدية

شددت أجهزة الأمن في المنيا، من تواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات، وذلك لتأمينها في أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وواصل اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المحافظة، المرور على الخدمات الأمنية المعينة علي الكنائس والمطرانيات، للتأكد من انتظامها وكذا التأكيد عى نقاط الفرز المتقدمة والتأكد من صلاحية البوابات الإلكترونية، والتنبيه علي المتواجدين بخارج كل منشأة كنسية، وخاصة أفراد الحماية المدنية، باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واليقظة التامة والتعامل الفوري مع أي بلاغات وتوسيع دائرة الاشتباه.

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