إنهاء حلقة تلفزيونية بسبب مشادة كلامية بين أستاذ أزهري ومستشار الكنيسة

أنهت الإعلامية دينا يحيى حلقة برنامج "آخر الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، بسبب نشوب مشادة كلامية بين الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بسبب خلافهما على زيارة القدس واعتبارها تطبيع من عدمه.

وقال نجيب جبرائيل، إنه مع زيارة القدس للمسيحيين موضحًا أنها زيارة دينية، مستشهدًا بزيارة الرئيس الأسبق أنور السادات للكنيست الإسرائيلي، بينما خالفه أستاذ الأزهر في الرأي ونشبت بينهما مشادة كلامية، أُضطرت على إثرها مقدمة البرنامج إلى إنهاء الحلقة، معتذرة للجمهور عما بدر من الضيفين.