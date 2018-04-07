محلب يلتقي الحريري: مصر مستعدة لنقل تجربتها في مجال البنية التحتية

استقبل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث نقل المهندس محلب تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا دعم مصر الكامل للبنان الشقيقة شعبا وحكومة.

كما أعرب محلب، عن استعداد مصر لنقل خبراتها وتجربتها الفريدة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية المختلفة لبنان.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره واعتزازه الكبير بمصر وبالدعم الذي يلقاه من الحكومة المصرية بقيادة الرئيس، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.