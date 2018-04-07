الكاتبة بسنت حسين: "وحوي يا وحوي" أغنية فرعونية وطنية

قالت الكاتبة بسنت حسين إن الكثيرين لا يعلمون أن "وحوي يا وحوي" أغنية فرعونية وطنية، موضحة أن كلمة "إياحا" هي اسم الملكة التي وحدت صفوف المصريين أمام الهكسوس بعد أحمس.

وأضافت بسنت، خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكاتبات الشابات يواجهن مشكلات مثل النشر والتوزيع وعزوف الناس عن القراء، مشيرة إلى أن هويتها المصرية جعلتها تتعمق في الأغنية المصرية وأصولها، متابعة: "الهوية المصرية والتمسك بها يجعلنا نتقدم".

فيما قالت الناقدة المسرحية هند سلامة إن الفكرة في المونودراما هي تمثيل ممثل واحد بمفرده على المسرح، موضحة أن عروض المونودراما ليست جماهيرية، لكنها قريبة من المهتمين بالمسرح.

وأضافت هند، خلال حوارها في "هذا الصباح"، أن أكثر شيء يميز عروض المونودراما مهارة الممثل، معتبرة أن "مجهود المونودراما مضاعف، وفي حال المسرح العادي يكون الجهد موزعا على أكثر من ممثل".

وتابعت هند أن الجائزة الأهم من درع مهرجان "أيام القاهرة للمونودراما"، وعبارة عن منح الممثل فرصة للأداء مدة أسبوع على مسرح الهناجر.