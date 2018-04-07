تسجيل الدخول

الوطن

العصار يستقبل وفدا إماراتيا لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية

منذ 42 دقيقة
كتب: مروة عبد الله
العصار يستقبل وفدا إماراتيا لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية

العصار خلال استقباله الوفد الإماراتي

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي وفدًا رفيع المستوى من وزارة الدفاع بدولة الإمارات، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب "العصار" باللواء طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بدولة الإمارات والوفد المرافق له، مؤكدا اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب الإماراتي في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة بين الجانبين.

واستعرض "العصار"، خلال اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي المصري.

وأوضح "العصار"، أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية إحتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدولة، لافتا إلى أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.

فيما أعرب "البلوشي"، عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما اطّلع عليه من إمكانيات هائلة تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة.

وأوضح "البلوشي"، أن دولة الإمارات تركز في الفترة الحالية على التطوير في جميع المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا القطاع الاستراتيجي من أجل مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز قدراتها لردع أي جهة تحاول المساس بأمنها وشعبها، مؤكدًا أن الجانب الإماراتي لديه الإمكانيات التكنولوجية والخبرات العلمية المتميزة.

واتفق الطرفان، في نهاية اللقاء، على تبادل الزيارات بينهما للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان على أرض الواقع، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.

أخبار متعلقة

العصار يبحث مع وفد من جامعة تشيكية التعاون المشترك

العصار يبحث مع وفد من جامعة تشيكية التعاون المشترك
العصار من "إعداد القادة": هدفنا تكوين فريق عمل Task Force

العصار من "إعداد القادة": هدفنا تكوين فريق عمل Task Force
سعيد العصار: نتعاون مع "التموين" و"الاستثمار" لتوفير الزيت للمواطن

سعيد العصار: نتعاون مع "التموين" و"الاستثمار" لتوفير الزيت للمواطن
"العصار" و"شاكر" يشهدان توقيع بروتوكول لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء

"العصار" و"شاكر" يشهدان توقيع بروتوكول لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء
«الإنتاج الحربى» تطلق اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية

«الإنتاج الحربى» تطلق اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية
رئيس «البيت الفنى»: «الإنتاج الحربى» تتولى تطوير المسارح المغلقة.. وتسلم «العائم» و«الليسيه» الشهر الحالى

رئيس «البيت الفنى»: «الإنتاج الحربى» تتولى تطوير المسارح المغلقة.. وتسلم «العائم» و«الليسيه» الشهر الحالى

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس في جامعة القناة

اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس في جامعة القناة

وكيل "زراعة كفر الشيخ": خلو الجمعيات الزراعية من التقاوي "غير مقبول"

وكيل "زراعة كفر الشيخ": خلو الجمعيات الزراعية من التقاوي "غير مقبول"

"الوطنية لليونسكو" تختتم فعاليات مشروع "تعزيز العلم في حماية البيئة"

"الوطنية لليونسكو" تختتم فعاليات مشروع "تعزيز العلم في حماية البيئة"

"زراعة كفرالشيخ" تشدد على زيادة الندوات الإرشادية لمزارعي القطن

"زراعة كفرالشيخ" تشدد على زيادة الندوات الإرشادية لمزارعي القطن

دكتوراه بـ"بنات عين شمس" تكشف الأدوار الاقتصادية والتنموية لـCairo ICT

دكتوراه بـ"بنات عين شمس" تكشف الأدوار الاقتصادية والتنموية لـCairo ICT

اختيارات الوطن

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

«رنا وعهود»: هنّافس الأحذية المستوردة بـ«كوتشى بناتى»

«رنا وعهود»: هنّافس الأحذية المستوردة بـ«كوتشى بناتى»

الأكثر قراءة

عاجل