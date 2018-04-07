وزير الأوقاف في الإسكندرية لمناقشة خطة الاستعداد لرمضان اليوم

يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، زيارة لمحافظة الإسكندرية لعقد اجتماع مع وكيل المديرية ومدير الدعوة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين بمحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة خطة الدعوة والاستعداد لشهر رمضان من خطة الدروس والندوات والملتقيات الفكرية، وصلاة التراويح، والاعتكاف، وساحات العيد، وعقد معسكرين تثقيفيين بمعسكر أبي بكر الصديق أحدهما للإداريين والآخر الواعظات.

ومن المقرر أن يطمئن جمعة، خلال الزيارة، على الشيخ محمد العجمي مدير أوقاف الإسكندرية بعد إصابته في حادث سير أثناء عودته من مسقط رأسه بأسيوط إلى مقر عمله بالإسكندرية، ما تطلب إجراء عملية جراحية له بمفصل الركبة.