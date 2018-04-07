"أمن المنوفية" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين ببركة السبع وإيتاي البارود

أنهت مديرية أمن المنوفية، خصومة ثأرية بين عائلتي أبو مصطفى من ناحية كفر هلال دائرة مركز بركة السبع، وعائلة الصيرفي بمركز إيتاى البارود في البحيرة، لخلافات بسبب المصاهرة.

تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 3047 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018، والتي تتلخص وقائعها بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتي أبو مصطفى من ناحية كفر هلال دائرة مركز بركة السبع، وعائلة الصيرفي بمركز إيتاى البارود في البحيرة، لخلافات بسبب المصاهرة، حيث جرى عقد جلسة صلح بين الطرفين بقرية شرانيس، دائرة مركز قويسنا بمنزل الحاج "ع. ا."، بحضور كبار العائلتين، ولجنة الصلح، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائي، في وجود الخدمات الأمنية المناسبة.

جرى الصلح بين الطرفين وتم التراضي فيما بينهم بعدم تعرض عائلة الصيرفي لعائلة أبو مصطفى، وفى حالة التعرض تلتزم عائلة الصيرفي بدفع مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3580 إداري مركز قويسنا لسنة 2018.