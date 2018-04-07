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الوطن

خيري رمضان في ضيافة "الأكاديمية العربية للنقل البحري" الثلاثاء المقبل

منذ 36 دقيقة
كتب: ضحى محمد
خيري رمضان في ضيافة "الأكاديمية العربية للنقل البحري" الثلاثاء المقبل

خيري رمضان

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، الإعلامي الكبير خيري رمضان، في ندوة بعنوان "الإعلام المصري وتحديات المرحلة المقبلة" وذلك الثلاثاء المقبل، بمسرح الكلية، في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

ومن المقرر، أن يحضر الندوة الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة والطالبات، ضمن فعاليات الموسم الثقافي الذي تنظمه الكلية على مدار العام الدراسي.

تناقش الندوة كيفية استخدام الإعلام المصري بكل وسائله وأشكاله من أجل بناء عقل مصري مستنير ومتطور ومنتم لقيمه وتاريخه وتراثه ومشارك في بناء مجتمعه ويشعر بقضاياه ومشاكله، واستخدام الخطاب الإعلامي المراعي لآداب وأخلاقيات الحوار ويدعم الممارسة الاجتماعية وقبول الآخر.

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