برلماني يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيا أن يعم الخير واليمن والبركات على كل المصريين.

وقال أبو العلا، في بيان عنه اليوم، إن المصريين جميعا نسيجا واحدا لا فرق فيهم بين مصري وآخر، داعيا الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين ومؤكدا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها.

وأوضح أبو العلا، أن المصريين جميعهم أخوة وعلاقتهم أصبحت نموذجا حسنا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها، مشيرًا إلى أن المصريين وقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب ولم يستطع أن يفرق بينهم.