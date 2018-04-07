تسجيل الدخول

الوطن

برلماني يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

منذ 17 دقيقة
كتب: سمر نبيه
برلماني يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

النائب أيمن أبو العلا

هنأ الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيا أن يعم الخير واليمن والبركات على كل المصريين.

وقال أبو العلا، في بيان عنه اليوم، إن المصريين جميعا نسيجا واحدا لا فرق فيهم بين مصري وآخر، داعيا الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين ومؤكدا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها.

وأوضح أبو العلا، أن المصريين جميعهم أخوة وعلاقتهم أصبحت نموذجا حسنا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها، مشيرًا إلى أن المصريين وقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب ولم يستطع أن يفرق بينهم.

أخبار متعلقة

البابا تواضروس الثانى يزور أسيوط لحضور مؤتمر دراسة التاريخ المسيحى

البابا تواضروس الثانى يزور أسيوط لحضور مؤتمر دراسة التاريخ المسيحى

الأزهر والأوقاف يهنئان البابا تواضروس الثانى بحلول عيد الميلاد المجيد

الأزهر والأوقاف يهنئان البابا تواضروس الثانى بحلول عيد الميلاد المجيد
"الفقي" يهدي بابا الإسكندرية صليب فضي قديم من تصميم قبطي

"الفقي" يهدي بابا الإسكندرية صليب فضي قديم من تصميم قبطي
أسقف الوادي الجديد يسلم كؤوس مهرجان الكرازة المرقسية

أسقف الوادي الجديد يسلم كؤوس مهرجان الكرازة المرقسية

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

غلق إداري لـ7 منشآت طبية خاصة لإدارتها دون ترخيص في الشرقية

غلق إداري لـ7 منشآت طبية خاصة لإدارتها دون ترخيص في الشرقية

سائق يصيب 3 أشخاص بالرصاص في "فرح" بكرداسة

سائق يصيب 3 أشخاص بالرصاص في "فرح" بكرداسة

بالصور| محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع الهدايا على الأطفال

بالصور| محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع الهدايا على الأطفال

"المصرية المغربية": التوافق بين القاهرة والرباط في صالح التجارة

"المصرية المغربية": التوافق بين القاهرة والرباط في صالح التجارة

ضبط طن ونصف كيماوي محظور بيعه بفاقوس في الشرقية

ضبط طن ونصف كيماوي محظور بيعه بفاقوس في الشرقية

اختيارات الوطن

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

الأكثر قراءة

عاجل