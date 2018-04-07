رئيس "المصريين الأحرار" يشارك الكنيسة القبطية في احتفال عيد القيامة 

يشارك الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، مساء اليوم، الاحتفال الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد.

ومن المقرر أن يحضر القداس الاحتفالي الذي يرأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية الكبري بالعباسية، وسط لفيف من رجال الدولة والمسؤولين.

وآناب رئيس حزب «المصريين الأحرار» ونواب الحزب على مستوي الجمهورية وفود لتقديم التهنئة للأساقفة والكهنة وعموم المصريين بمناسبة الأعياد.

ويزور دكتور عصام خليل، على رأس وفد رفيع المستوى المقر الباباوي، غدًا الأحد، لتهنئة البابا والأساقفة بالأعياد المجيدة، متمنيًا سلامة مصر ومؤسساتها وقيادتها السياسية والدينية.