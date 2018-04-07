"حقوق الإنسان والمحافظة على الأموال العامة" ندوة بجامعة قنا اليوم

نظمت جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق الإنسان والحفاظ على الأموال العامة"، استضافت فيها العقيد صلاح أبو سحلي مدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والعقيد محمد توفيق مدير إدارة التدريب والتثقيف بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بأن جهاز الأمن المصري يظل دائمًا ملبيًا لنداء الوطن ودرعًا حاميًا لمقدراته والحفاظ على حقوق مواطنيه، وأشار بأن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية في التصدي للإرهاب ومحاولة زرع بذور الفتنة في المجتمع المصري هي خير دليل على أهمية دور جهاز الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية ولم يعد الاهتمام بها وبمدى احترامها منحصرًا في ميدان معين أو مقتصرًا على فئة معينة بل تجاوز شتى بقاع الأرض، وأصبحت مصداقية الدول تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور على الدين عبدالبديع القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية، بأن العمل على نشر ثقافة التعامل الأمني وراعية حقوق الإنسان والتواصل مع المواطن، يعتبران توجهًا ثابتا لوزارة الداخلية وهو توجه فعلي ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع.

وتحدث العقيد محمد توفيق مدير إدارة التدريب والتثقيف بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عن استعانة وزارة الداخلية بالعنصر النسائي في مجالات العمل الأمني وحقوق المرأة في مجال الإعلام الأمني والجريمة المعلوماتية وآليات حماية المرأة.

وأشار توفيق، أنه منذ التحاق المرأة بالعمل بجهاز الشرطة قدمت الكثير، وأن وزارة الداخلية ما زالت تتوسع في الاستعانة بالعنصر النسائي في ظل ما تفرضه الظروف الراهنة من مقتضيات.

وأكد العقيد صلاح ابو سحلي مدير ادارة الأموال العامة بوزارة الداخلية بأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جزء من قطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وهي خط الدفاع الأول لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر جرائم التزييف والتزوير بجميع صورها من تزوير مستندات وتقليد الاختام والعملات الوطنية والاجنبية وترويجها وجميع صور الاحتيالات المالية والفساد الوظيفي والإداري كجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروعوفى نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين طلاب الجامعة وضيوف الندوة عن حقوق الانسان والحفاظ على الاموال العامة.