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الوطن

المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"

منذ 19 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"

واصلت الحملة الشعبية للنظافة والتجميل في أسوان، اليوم، أعمالها لليوم الثاني على التوالي داخل مراكز الشباب والأندية والملاعب والشوارع المحيطة بها، ضمن الحملة التي أطلقها اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان بداية الأسبوع الحالي، وذلك في إطار سعي المحافظة لاستثمار جهود وإمكانيات كافة قوى المجتمع من أجل الوصول لأبهى صورة جمالية وحضارية ممكنة.

وشهدت مراكز الشباب والأندية والملاعب منافسة في المشاركة امتدت من مدن السباعية، والبصيلية شمالاً وحتى مدينة وقرى مركز أسوان جنوبًا، مرورًا بمدينة وقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، بالإضافة إلى مدن الرديسية وكلابشه.

وأثناء متابعته للجهود المبذولة من الشباب والفتيات في كل هذه المواقع علق اللواء مجدى حجازي عليها قائلا: "عاش شباب أسوان الذى أثبت ويثبت كل يوم معدنه الأصيل وقدرته على اقتحام الصعاب حيث أن شباب العديد من القرى والمدن بدعم ومساندة الأجهزة المحلية وبادر بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل بأقل الإمكانيات المتاحة".

المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"
المحافظ لـ"الشعبية للنظافة والتجميل": "عاش شباب أسوان"

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