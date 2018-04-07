محافظ أسوان يشدد على رفع درجة الاستعداد لشم النسيم

تابع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم، اجتماعاته المستمرة مع التنفيذيين بمحافظة أسوان لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال يوم شم النسيم، والذي سيوافق الإثنين المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل في الشوارع العامة والميادين مع ضرورة تجهيز وإعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، والتي تصل لنحو 140 حديقة عامة على مستوى المحافظة بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية وخاصة المنتشرة في الحدائق والمواقع السياحية والأثرية.

وشدد حجازي على رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق الانتشار من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل السريع مع أي حالات اشتباه تسمم تتسبب فيها تناول الأسماك المملحة، لافتاً إلى أهمية التعامل السريع مع أي حالات طوارئ وخاصة حالات الغرق في مجرى نهر النيل على الرغم من التحذيرات المسبقة التى تتم في هذا السياق، وخاصة في منطقة الجزر النيلية وعلى جانبى النيل.