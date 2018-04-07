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الوطن

"الأمن" يكشف غموض العثور على جثة عامل: زوجته خدرته وصديقها قتله

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد بركات
"الأمن" يكشف غموض العثور على جثة عامل: زوجته خدرته وصديقها قتله

المتهمة وصديقها عقب ضبطهما

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الشرقية غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالطريق العام، وضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بالتنسيق مع أمن الشرقية لكشف ملابسات العثور على جثة عامل (39 سنة - مقيم بدائرة مركز مشتول السوق)، بالطريق الترابي بين قريتي الغفارية والصحافة دائرة المركز وبه جروح متفرقة.

وأسفرت التحريات، حسب محضر الشرطة، عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهما ربة منزل 33 سنة، زوجة المجني عليه، وطالب 22 سنة، وبمواجتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرا لوجود خلافات بينهما، فوضعت المتهمة الأولى أقراصا مخدرة للمجني عليه داخل كوب شراب "عصير" بمنزلهما، وعقب فقده الوعي حضر المتهم الثاني وتعديا عليه بسلاح أبيض "سكين" ويد هون، فأوديا بحياته واستولى الثاني على هاتفه المحمول ولف جثمانه بملاءة سرير ونقلاها بدراجة نارية استعارها من صديق له وتخلصا من الجثة بمكان العثور.

وبإرشادهما ضبطت الأداتين المستخدمتين والهاتف والدراجة النارية والملاءة وعليها آثار دماء، واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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