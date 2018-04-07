تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

منذ 6 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باتريسيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وتناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للإتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بباتريسيا والوفد المرافق لها، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مؤكدا حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية التحسب لمخاطرالتلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدٍ يواجه لكل المجتمعات، ويتطلب جهد دؤوب على المستوى المحلي، موضحا أن أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.

ونوّه رئيس مجلس الوزراء بحرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة، لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال التنسيق مع مجموعة الـ77 وكذا مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.

ومن جانبها، أشارت باتريسيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، مشيدة بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والتعاون على المستوى الدولي، لتحقيق الأهداف ذاته.

وشددت على أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها، لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء، والحصول على المستوى المعيشي المناسب.

أخبار متعلقة

الحكومة تحيل مشروعي قانون "المرور "و"المنتجات المصرية" للبرلمان

الحكومة تحيل مشروعي قانون "المرور "و"المنتجات المصرية" للبرلمان
الحكومة تحيل مشروعي "المرور" و"تفضيل المنتجات المصرية" للبرلمان

الحكومة تحيل مشروعي "المرور" و"تفضيل المنتجات المصرية" للبرلمان
مكرم محمد: "الأعلى للإعلام" يمثل الدولة المصرية أكثر من الحكومة

مكرم محمد: "الأعلى للإعلام" يمثل الدولة المصرية أكثر من الحكومة
سامح شكري: حقوق الإنسان تحظى بأولوية متقدمة في أجندة الحكومة المصرية

سامح شكري: حقوق الإنسان تحظى بأولوية متقدمة في أجندة الحكومة المصرية
جامعة الزقازيق تكرم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية

جامعة الزقازيق تكرم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يجتمع بمديري الدعوى والإدارات والمفتشين بالإسكندرية

وزير الأوقاف يجتمع بمديري الدعوى والإدارات والمفتشين بالإسكندرية

"أقباط الفيوم" يحتفلون بعيد القيامة المجيد مع الأنبا "إبرام"

"أقباط الفيوم" يحتفلون بعيد القيامة المجيد مع الأنبا "إبرام"

برلماني يشيد بتأمين "الداخلية" لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

برلماني يشيد بتأمين "الداخلية" لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

"الأمن" يكشف غموض العثور على جثة عامل: زوجته خدرته وصديقها قتله

"الأمن" يكشف غموض العثور على جثة عامل: زوجته خدرته وصديقها قتله

رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

اختيارات الوطن

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

الأكثر قراءة

عاجل