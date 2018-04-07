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الوطن

هجمات إلكترونية تستهدف مراكز معلومات إيرانية

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
هجمات إلكترونية تستهدف مراكز معلومات إيرانية

صورة أرشيفية

أعلن وزیر الاتصالات وتقنیة المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، اليوم، تعرض عدة مراکز بیانات في إيران لهجوم إلكتروني واسع النطاق.

وقال جهرمي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مصدر الهجمات من خارج البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد الوزير الإيراني أن 3 آلاف و500 نظام في إيران قد تأثرت نتيجة تلك الهجمات، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الأنظمة.

ونشر الوزير الإيراني صورة لشاشة إحدى الحواسيب المتأثرة بالهجوم، ويظهر عليها صورة للعلم الأمريكي وعبارة تقول "لا تتدخلوا بالانتخابات الأمريكية".

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