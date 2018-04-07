رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس "ويندترونكس" الأمريكية

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتور أنور سليمان رئيس شركة ويندترونكس للطاقة بالوﻻيات المتحدة الأمريكية، وهو أحد خريجي كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1958، وحصل على الدكتوراة من جامعة نيويورك، في إطار اهتمام جامعة الإسكندريه بمد جسور التواصل بين الجامعة وخريجيها المتميزين بالخارج.

وخلال اللقاء بحث سبل التعاون والتواصل بين علماء مصر بالخارج وبين جامعة الإسكندرية، والاتفاق على عقد مؤتمر لخريجي جامعة الإسكندرية من العلماء المتميزين في الخارج خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2018، وزار الدكتور سليمان كلية التجارة، والتقى بالدكتور السيد الصيفى عميد الكلية، واتفقا على تنظيم لقاء مع الطلاب خلال الزيارة القادمة، ﻻستعراض تجربة الدكتور سليمان العلمية والعملية خلال السنوات ليستفيد منها الطلاب.