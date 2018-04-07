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الوطن

"الفكر العربي" تطلق تقريرها السنوي العاشر للتنمية الثقافية

منذ 10 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"الفكر العربي" تطلق تقريرها السنوي العاشر للتنمية الثقافية

ارشيفية

تُطلق مؤسّسة الفكر العربي يوم الإثنين، التقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيّة، الصادر هذه السنة بعنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، وذلك في حفل خاص في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

ويتضمّن الحفل كلمة ترحيبيّة يلقيها عَريف الحفل، ثم تُلقي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة كلمة، تليها كلمة الأمير خالد الفيصل، رئيس المؤسّسة عن التقرير وأهدافه، ثم كلمة الدكتور هنري العَويط مدير عامّ مؤسّسة الفكر العربيّ، ويعرض خلالها بالتفصيل أبواب التقرير ومحاوره وأبرز مُخرجاته.

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