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الوطن

"سعفان" يتابع التحقيقات في مصرع عامل مصري سقط من الدور العاشر بالكويت

منذ 9 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"سعفان" يتابع التحقيقات في مصرع عامل مصري سقط من الدور العاشر بالكويت

محمد سعفان

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة إجراءات التحقيقات في مصرع عامل مصري إثر سقوطه من الدور العاشر، حيث كان يعمل في إحدى البنايات قيد الإنشاء في منطقة رأس السالمية، وتوفي فور سقوطه، والتأكد من حصول ذويه على مستحقاته وحقوقه المالية.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت.

وأشار المستشار العمالي أحمد يوسف، إلى أنه بالاتصال بالجهات المعنية تبين أن العامل المتوفي يدعى محمد أحمد أبو المكارم، ويحمل جواز سفر رقم  11131754 A، وتاريخ ميلاده 16 مارس 1988 من نقادة محافظة قنا، وسجل هذا الحادث تحت قضية رقم 117 لسنة 2018 جنح الشويخ.

ويتابع المستشار العمالي التحقيقات، أول بأول لمساعدة ذويه في الحصول على حقوقه العمالية.

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